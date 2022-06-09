«Платный трамплин»: из-за жары на трассе Кызылорда – Шымкент поднялись бетонные плиты
Согласно данным нацкомпании, инцидент произошел 8 июня на платной трассе Кызылорда – Шымкент, которая является частью республиканской дороги Самара – Шымкент.
В регионе наблюдалась высокая температура воздуха до плюс 45 градусов. Из-за этого произошло поднятие цементобетонной плиты проезжей части. В настоящее время плита демонтирована. Подрядной организацией ТОО «ШымкентДорСтрой» проведены временные восстановительные работы: засыпана гравийно-песчаная смесь и разложено асфальтобетонное покрытие. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»
Всего в работе было задействовано десять человек и пять единиц техники (три самосвала, погрузчик и гидромолот).
В компании уточнили, что в регионе установлены предупреждающие дорожные знаки (ограничение максимальной скорости и сужение проезжей части).
На месте выставлены патрульные автомобили Туркестанской области.
Там грибы просто расти начали... поэтому поднялся асфальт!
Даже земля радуется.
Это цветочки.
Ничего себе, платный трамплин. Мало того, что повреждаются машины, так и до трагедии недалеко.
Это так дороги строят, – отметили комментаторы.