«Платный трамплин»: из-за жары на трассе Кызылорда – Шымкент поднялись бетонные плиты

В социальных сетях появилось видео с трассы Кызылорда – Шымкент, где из-за жары деформировалась дорога. В АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным нацкомпании, инцидент произошел 8 июня на платной трассе Кызылорда – Шымкент, которая является частью республиканской дороги Самара – Шымкент.

В регионе наблюдалась высокая температура воздуха до плюс 45 градусов. Из-за этого произошло поднятие цементобетонной плиты проезжей части. В настоящее время плита демонтирована. Подрядной организацией ТОО «ШымкентДорСтрой» проведены временные восстановительные работы: засыпана гравийно-песчаная смесь и разложено асфальтобетонное покрытие. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Всего в работе было задействовано десять человек и пять единиц техники (три самосвала, погрузчик и гидромолот).

В компании уточнили, что в регионе установлены предупреждающие дорожные знаки (ограничение максимальной скорости и сужение проезжей части).

На месте выставлены патрульные автомобили Туркестанской области.