Автодорога Кызылорда – Аральск стала платной

Автомобильная дорога Кызылорда – Аральск протяженностью 454 километра с 26 января стала платной для автобусов и грузового автотранспорта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

На платном участке республиканской трассы граница РФ (Самара) – Шымкент установлены шесть контрольных арок и центр обслуживания клиентов. Система взимания платы, основанная на "открытой" технологии без шлагбаумов, позволит избежать заторов и обеспечит безопасность движения.



Оплата будет производиться безналичным способом с использованием различных методов, включая интернет-банкинг, электронные кошельки, топливные карты и баланс телефона. При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже.

Тарифы для автобусов и грузового транспорта зависят от их вместимости и грузоподъемности:

до 16 мест и грузоподъемностью до 2,5 т: 2840–3330 тенге;

до 32 мест и до 5,5 т: 5750–6740 тенге;

свыше 32 мест и до 10 т: 8570–10 100 тенге;

от 10 до 15 т: 11 470–13 470 тенге;

свыше 15 т: 14 290–16 830 тенге.

Легковые автомобили продолжат пользоваться дорогой бесплатно. Для местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.

Отмечается, что собранные средства будут направлены на содержание дороги, включая патрулирование, ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Онлайн-мониторинг состояния участка доступен на сайте www.kaztoll.kz.

Ранее сообщалось, что участок автодороги Ушарал – Достык станет платным.