Автодорога Кызылорда – Аральск стала платной
На платном участке республиканской трассы граница РФ (Самара) – Шымкент установлены шесть контрольных арок и центр обслуживания клиентов. Система взимания платы, основанная на "открытой" технологии без шлагбаумов, позволит избежать заторов и обеспечит безопасность движения.
Оплата будет производиться безналичным способом с использованием различных методов, включая интернет-банкинг, электронные кошельки, топливные карты и баланс телефона. При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже.
Тарифы для автобусов и грузового транспорта зависят от их вместимости и грузоподъемности:
- до 16 мест и грузоподъемностью до 2,5 т: 2840–3330 тенге;
- до 32 мест и до 5,5 т: 5750–6740 тенге;
- свыше 32 мест и до 10 т: 8570–10 100 тенге;
- от 10 до 15 т: 11 470–13 470 тенге;
- свыше 15 т: 14 290–16 830 тенге.
Легковые автомобили продолжат пользоваться дорогой бесплатно. Для местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Отмечается, что собранные средства будут направлены на содержание дороги, включая патрулирование, ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Онлайн-мониторинг состояния участка доступен на сайте www.kaztoll.kz.
Ранее сообщалось, что участок автодороги Ушарал – Достык станет платным.