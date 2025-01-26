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События

Автодорога Кызылорда – Аральск стала платной

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 23:03 Фото: Zakon.kz
Автомобильная дорога Кызылорда – Аральск протяженностью 454 километра с 26 января стала платной для автобусов и грузового автотранспорта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

На платном участке республиканской трассы граница РФ (Самара) – Шымкент установлены шесть контрольных арок и центр обслуживания клиентов. Система взимания платы, основанная на "открытой" технологии без шлагбаумов, позволит избежать заторов и обеспечит безопасность движения.

Оплата будет производиться безналичным способом с использованием различных методов, включая интернет-банкинг, электронные кошельки, топливные карты и баланс телефона. При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже.

Тарифы для автобусов и грузового транспорта зависят от их вместимости и грузоподъемности:

  • до 16 мест и грузоподъемностью до 2,5 т: 2840–3330 тенге;
  • до 32 мест и до 5,5 т: 5750–6740 тенге;
  • свыше 32 мест и до 10 т: 8570–10 100 тенге;
  • от 10 до 15 т: 11 470–13 470 тенге;
  • свыше 15 т: 14 290–16 830 тенге.

Легковые автомобили продолжат пользоваться дорогой бесплатно. Для местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.

Отмечается, что собранные средства будут направлены на содержание дороги, включая патрулирование, ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Онлайн-мониторинг состояния участка доступен на сайте www.kaztoll.kz.

Ранее сообщалось, что участок автодороги Ушарал – Достык станет платным

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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