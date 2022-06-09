Как система управления рисками влияет на налоговые проверки

Налоговые проверки, проводимые по особому порядку назначаются в отношении налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени риска. Как система управления рисками влияет на назначение налоговой проверки, разъяснили в Комитете государственых доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Система управления рисками основана на оценке степени рисков и включает меры, вырабатываемые или применяемые налоговыми органами lkz выявления и предупреждения риска, а также применяется в области:

отбора субъектов (объектов) налоговой проверки, проводимой по особому порядку, на основе оценки степени риска; категорирования налогоплательщиков (налоговых агентов) путем отнесения их к категориям низкой, средней или высокой степени риска в случаях, установленных Налоговым кодексом; подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость; определения степени риска нарушения, выявленного по результатам камерального контроля; иных формах налогового администрирования.

Таким образом, каждая сфера налогового администрирования имеет свои риски, свои последствия и, соответственно, свою специфику применения системы управления рисками, закрепленную в отдельных нормативных правовых актах.

Между тем согласно Налоговому кодекс, критериями риска является совокупность признаков, по которым производится оценка степени риска.

При этом, по критериям степени риска субъекты (объекты) налоговой проверки относится к одной из двух степеней риска: высокая или не высокая.

В свою очередь, налоговые проверки, проводимой по особому порядку назначаются в отношении налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени риска.

Следует отметить, что категорирование налогоплательщиков путем отнесения их к категориям низкой, средней или высокой степени риска не имеет цели назначения налоговой проверки, а предусматривает дифференциацию мер по отдельным направлениям налогового администрирования. Комитет госдоходов МФ РК

Вместе с тем, статья 137 Налогового кодекса предусматривает, что критерии риска и порядок применения системы управления рисками определяются налоговым органом и являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению (в том числе налогоплательщику, по которому произведена оценка степени риска).

Как пояснили в КГД, конфиденциальность продиктована необходимостью обеспечения ее недоступности для налогоплательщиков, имеющих намерения обойти систему оценки рисков. Зная все признаки, по которым налоговый орган проводит оценку рисков, налогоплательщик, имеющий намерение избежать повышенного внимания налоговых органов к себе, будет применять способы уклонения от срабатывания критериев.

Исходя из международного опыта система управления рисками является закрытым инструментом. Данная практика применяется во всех передовых странах ОЭСР и соответствует рекомендациям Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирной Таможенной Организации, заключили в комитете.