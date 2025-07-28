К казахстанцам обратился КГД из-за налоговых проверок

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 28 июля 2025 года, разъяснили ключевые рекомендации по подготовке к налоговым проверкам в соответствии с Налоговым кодексом РК, сообщает Zakon.kz.

Цель – повышение правовой грамотности налогоплательщиков и обеспечения их готовности к проведению налоговых проверок.

"Такая подготовка позволит налогоплательщикам минимизировать налоговые риски, избежать возможных нарушений и выстроить конструктивное взаимодействие с органами государственных доходов", – отметили налоговики.

В этой связи в КГД рекомендуют принять следующие меры:

Проведение внутреннего налогового аудита. Регулярная проверка налоговой отчетности, расчетов и применяемых налоговых режимов помогает своевременно выявить и устранить возможные ошибки до начала налоговой проверки. Актуализация учетной политики и документации. Бухгалтерская и налоговая учетная политика организации должна соответствовать действующему законодательству. Вся первичная документация должна быть оформлена надлежащим образом и храниться в порядке, обеспечивающем ее доступность для проверяющих. Мониторинг изменений в налоговом законодательстве. Налогоплательщикам рекомендуется систематически отслеживать изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве, включая разъяснения уполномоченных органов (УГД, ДГД и КГД), для своевременного внесения необходимых корректировок в налоговую практику. Повышение квалификации сотрудников. Обучение бухгалтеров, юристов и финансовых специалистов новым требованиям законодательства и практическим вопросам налогового администрирования способствует снижению вероятности нарушений при ведении деятельности. Взаимодействие с налоговыми органами. При получении уведомлений или запросов от налоговых органов рекомендуется предоставлять необходимую информацию в установленные сроки и при необходимости привлекать квалифицированных налоговых консультантов. Взаимодействие должно осуществляться строго в рамках правового поля.

Также внимание казахстанцев обратили на то, что в соответствии с п.п. 1 п. 5 ст. 211 Налогового кодекса РК с даты получения предписания о проведении налоговой проверки не допускается внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность за проверяемый период – в течение всего срока проведения (включая приостановление и продление) комплексной или тематической проверки по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам .

"Заключение. Своевременная и системная подготовка к налоговым проверкам способствует не только снижению рисков привлечения к ответственности, но и формированию устойчивых и прозрачных отношений между бизнесом и государством". Пресс-служба КГД

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