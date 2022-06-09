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Теневая экономика: бездомные оказались учредителями фирм с оборотом в 800 млн в Актобе

Актобе, район Алматы, прокуратура, расследование Фото: unsplash
В Актобе бездомные оказались директорами и учредителями фирм с теневым оборотом в 800 млн в Актобе. Об этом сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев, передает Zakon.kz.
Прокуратурой района в ходе анализа применения законодательства о противодействии теневой экономике установлено, что 14 человек содержащихся в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированы в качестве предпринимателей либо числятся в качестве директоров и учредителей товариществ с ограниченной ответственностью.Жасулан Даулембаев

По словам районного прокурора, «опрошенные владельцы «бизнеса» показали, что не имеют к этому никакого отношения, трое из них являются лицами с инвалидностью 1 и 2 групп».

Оборот такого «бизнеса» с 2021 года по апрель 2022 года составил около 800 млн тенге.Жасулан Даулембаев

Как отметил прокурор района Алматы, «по результатам анализа внесено представление об устранении нарушений законности в налоговые органы, а материалы направлены в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения».

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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