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Нарушения при ремонте дорог почти на 800 млн тенге выявили в Алматы

Родрядчики, строительство и ремонт дорог в Алматы, нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:56 Фото: Zakon.kz
Прокуроры Алматы выявили нарушения при ремонте автомобильных дорог, которые обошлись бюджету в 754 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Алматы совместно с Генеральной прокуратурой провела проверку деятельности Управления городского планирования и урбанистики по соблюдению законодательства о государственных закупках и дорожном движении при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

"По результатам проверки выявлено необоснованное применение сметной нормы и расценки в среднем ремонте автомобильных дорог, используемых при строительстве и капитальном ремонте, а также недовложение асфальта поставщиками, которое повлияло на ее плотность", – сказано в распространенном 10 июня сообщении.

В Управление городской мобильности Алматы был внесен акт надзора, чтобы ведомство обеспечило работу по возмещению бюджетных средств с поставщиков.

В итоге 4 июня 2024 года постановлением Верховного суда с поставщиков взыскали 754 млн тенге.

Ранее мы рассказывали о том, когда и какие дороги будут ремонтировать в Алматы в 2024 году. 

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