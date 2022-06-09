Казахстан будет проводить политику открытых дверей для инвесторов – Токаев

Дальнейшее улучшение инвестклимата и усиление системы защиты прав инвесторов являются стратегическими целями Казахстана. Об этом на заседании Совета иностранных инвесторов заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев

Президент РК напомнил, что в﻿ прошлом году иностранные партнеры вложили в Казахстан около 24 млрд долларов, что на 38% выше, чем в предыдущем году.

По словам главы государства, очень важно отметить, что неосновной сектор экономики уже насчитывает более 60% от всех иностранных инвестиций, прибывающих в страну.

Мы очень признательны вам за эти инвестиции. И сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства перед иностранными партнерами.﻿ ﻿Сегодня государство дает более 100 фискальных и нефискальных инструментов поддержки. Казахстан в дальнейшем будет проводить политику открытых дверей для инвесторов. ﻿В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или создание совместных предприятий.

Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала. Я уверен, что здесь Совет иностранных инвесторов обязательно сыграет роль. Особенно – в части нахождения выгодных решений и обмена опытом в соответствующих сферах сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что заседание Совета иностранных инвесторов проходит на фоне крайне напряженной международной обстановки.