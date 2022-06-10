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Стоимость арендного жилья рекордно выросла в Нью-Йорке

дверь Фото: pixabay
Цена за съемную квартиру на Манхэттене впервые достигла 4 тыс. долларов за месяц, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, это на 25,2% дороже, чем в мае. Всего месяц назад снять жилье можно было за 3,1 тыс. долларов. Рост связывают с увеличившимся после пандемии спросом и спадом предложения. В мае 2021 года на Манхэттене, в Бруклине и в северо-западном Квинсе на аренду были выставлены 35,4 тыс. объектов, а в тот же месяц 2022-го – 9,1 тыс.

Отмечается, что ситуация на рынке вынуждает арендаторов торговаться друг с другом. В апреле 18,5% от 4,9 тыс. объектов на Манхэттене участвовали в торгах, в Бруклине доля таких квартир составила 23,8% от 1,5 тысяч объектов, а в Квинсе — 16,1% от 404 объектов.

Елена Беляева
Нью-Йорк США
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