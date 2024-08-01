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Снимать квартиру нужно сейчас: арендное жилье дорожает в преддверии осени

ключи от дома, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:47 Фото: pixabay
На рынке аренды квартир в Алматы и Астане начинается период активной спекуляции и раскрутки цен. Так всегда происходит в последний месяц лета, когда владельцы съемных квартир готовятся к наплыву студентов, сообщает Zakon.kz.

Первым городом, где начали расти цены на арендные квартиры, традиционно стал Алматы. Это не удивительно, ведь в самом крупном городе республики обучается 186,6 тыс. студентов. Это больше, чем в двух других больших городах вместе взятых – Шымкенте (83,4 тыс.) и Астане (74, тыс.).

При этом и в Алматы, и в Астане цены на съемное жилье примерно равные – от 4,6 тыс. тенге до 6,1 тыс. тенге за кв. м в месяц в зависимости от района. 

В августе цены могут вырасти на 5%, а в сентябре еще на 5-7%, — считает ведущий риелтор Исмаил Жукенов.

"Уже в июне-июле аренда жилья по всему Казахстану стала понемногу дорожать. В общем, цены повысились на 1% по сравнению с маем этого года".Исмаил Жукенов

Слова эксперта подтверждает аналитическая служба крупного казахстанского портала недвижимости: положительная динамика цен на арендное жилье наблюдается в семи из 13 городов, где проводился мониторинг.

Наибольшее повышение платы произошло в Актау (+7%), Актобе (+4%), Астане, Павлодаре (по +3%). В Алматы, Шымкенте, Кокшетау цены выросли на 1%.

По мнению риелтора Жукенова, раздолье для спекулянтов будет продолжаться не менее пяти-семи лет, пока государство окончательно не решит вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях.

По данным аналитиков, в 2023/2024 учебном году в высших учебных заведениях Казахстана обучалось 313,1 тыс. иногородних студентов. Из них в общежитии нуждались 134,6 тыс. человек.

Что касается покупки жилья, то, как утверждает специалист, цены на вторичное жилье понемногу снижаются. Это связано с избытком предложений, с активным распространением льготных ипотечных программ и с нехваткой финансов у населения. В среднем, цены на вторичное жилье в РК за месяц снизились на 0,2%.

По данным портала по недвижимости, за последние полгода "вторичка" подешевела в 10 городах Казахстана:

  • в Кызылорде – на 3%;
  • в Семее – на 1,9%;
  • в Шымкенте и Караганде – на 1,7%;
  • в Алматы – на 1,3%;
  • в Атырау – на 1,2%;
  • в Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Таразе – на 1%.

Первичное жилье, напротив, медленно дорожает. Это связано с тем, что цены на "первичку" зависят от импортных материалов, а доллар вырос на 5%. Ранее мы рассказали, почему жилье в Алматы в четыре раза дороже, чем в столице Египта.

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