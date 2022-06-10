Неизвестные убили семерых в Мексике

Останки были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований. Пока неизвестно, что могло послужить мотивом массового убийства, сообщает Zakon.kz.

Тела семерых человек были найдены в четверг в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики, сообщает ТАСС.

По факту обнаружения семи трупов в муниципалитете Акисмон начато расследование. Следователи ведут сбор информации, которая позволит установить обстоятельства гибели (людей) и тех, кто к ней причастен. прокуратура региона

Останки были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований. Пока неизвестно, что могло послужить мотивом массового убийства.

В последние годы Мексика переживает тяжелый кризис в сфере безопасности. В мае представители властей зарегистрировали почти 2,5 тыс. умышленных убийств, что стало самым высоким показателем такого рода с начала года. По сравнению с апрелем уровень насилия вырос на 16%.

В 2021 году, согласно официальным подсчетам, в Мексике от рук преступников погибли более 33,3 тыс. человек, из них около половины – в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа. Ранее в текущем году президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал число убийств главной проблемой своего правительства.