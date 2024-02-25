Десять человек погибли в серьезной аварии с участием трейлера и автобуса в Мексике

Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера вблизи города Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Heraldo de México, среди погибших четверо несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в больницы, часть из них находится в тяжелом состоянии. Пассажиры возвращались с религиозного мероприятия.

Уточняется, что водитель грузовика скрылся с места происшествия. Полиция проводит расследование причин инцидента.

Ранее, 31 января, в Мексике в крупной аварии с участием автобуса погибли 20 человек.