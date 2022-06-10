Михаил Кукушкин и Анна Данилина прошли в четвертьфиналы турниров ATP и ITF
Михаил Кукушкин после некоторого перерыва показывает неплохую игру на «Челленджере» в британском Ноттингеме, где уже одержал две победы в одиночке.
9 июня казахстанец сумел переиграть опытного испанца Фернандо Вердаско в 1/8 финала со счетом 6-3, 6-7, 6-4.
Удивляет своим выступлением в одиночной категории и Анна Данилина, которая нечасто выступает в этих состязаниях.
В эти дни она играет на кортах французского Биаррице (ITF 60 Women). Анна смогла завоевать путевку в четвертьфинал, обыграв пятую сеяную, швейцарскую теннисистку Иоанн Зугер – 4:6, 6:4, 7:6.
Вдобавок Данилина заработала место в полуфинале парного разряда. В дуэте с украинской теннисисткой Валерией Страховой казахстанка одержала победу над бельгийско-индийским тандемом Лара Солден — Пратхана Тхомбаре – 7:5, 6:4.
Фото: ktf.kz
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