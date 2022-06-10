Михаил Кукушкин и Анна Данилина прошли в четвертьфиналы турниров ATP и ITF

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Анна Данилина сумели пробиться в стадию 1/4 финала одиночного разряда на международных турнирах в Англии и Франции, сообщает Zakon.kz.

Михаил Кукушкин после некоторого перерыва показывает неплохую игру на «Челленджере» в британском Ноттингеме, где уже одержал две победы в одиночке.

9 июня казахстанец сумел переиграть опытного испанца Фернандо Вердаско в 1/8 финала со счетом 6-3, 6-7, 6-4.

Удивляет своим выступлением в одиночной категории и Анна Данилина, которая нечасто выступает в этих состязаниях.

В эти дни она играет на кортах французского Биаррице (ITF 60 Women). Анна смогла завоевать путевку в четвертьфинал, обыграв пятую сеяную, швейцарскую теннисистку Иоанн Зугер – 4:6, 6:4, 7:6.

Вдобавок Данилина заработала место в полуфинале парного разряда. В дуэте с украинской теннисисткой Валерией Страховой казахстанка одержала победу над бельгийско-индийским тандемом Лара Солден — Пратхана Тхомбаре – 7:5, 6:4.

Фото: ktf.kz

К сожалению, 9 июня не сложилась игра у лидеров казахстанского тенниса. Александр Бублик проиграл англичанину Энди Маррею в матче второго круга турнира в немецком Штутгарте – 3:6, 6:7. А Елена Рыбакина уступила теннисистке из США Шелби Роджерс за выход в третий круг турнира серии WTA 250 в Хертогенбосе – 2:6, 4:6.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!