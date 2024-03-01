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Михаил Кукушкин стал полуфиналистом "Челленджера" в Испании

Михаил Кукушкин стал полуфиналистом Челленджера в Испании Фото: АТР
В испанском Тенерифе проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№165 АТР) провел матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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За выход в полуфинал 36-летний казахстанец сражался с 19-летним испанским игроком Даниэлем Меридой (№401 АТР). Игра завершилась в пользу Михаила Кукушкина со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время ветеран казахстанского тенниса два раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Михаил сыграет с еще одним хозяином корта Мартином Ландалусе (№399 АТР).

Ранее во втором круге состязаний в Испании Кукушкин был сильнее болгарина Димитара Кузманова – 6:4, 7:5.

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