Снег в июне нашли фристайлисты Казахстана

Сборная Казахстана по фристайлу-могулу начала учебно-тренировочный сбор на снегу. Проводят они его на родине, передает Zakon.kz.

Казахстанские фристайлисты, выступающие в дисциплине могул, не перестают удивлять. Они знают, где в Казахстане можно найти снег в июне для проведения тренировок.

Фото: Instagram/ski_team_kazakhstan_mogul

Это уникальное место — Риддер. Чтобы не тратиться на сборы в Альпах, где на больших высотах тоже лежит снег, казахстанская команда максимально использует уникальные климатические условия родной страны.