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Снег в июне нашли фристайлисты Казахстана

могулисты, снег в июне, Казахстан Фото: Instagram/ski_team_kazakhstan_mogul
Сборная Казахстана по фристайлу-могулу начала учебно-тренировочный сбор на снегу. Проводят они его на родине, передает Zakon.kz.

Казахстанские фристайлисты, выступающие в дисциплине могул, не перестают удивлять. Они знают, где в Казахстане можно найти снег в июне для проведения тренировок.

Риддер, Казахстан

Фото: Instagram/ski_team_kazakhstan_mogul

Это уникальное место  — Риддер. Чтобы не тратиться на сборы в Альпах, где на больших высотах тоже лежит снег, казахстанская команда максимально использует уникальные климатические условия родной страны.

Риддер, Казахстан

Фото: Instagram/ski_team_kazakhstan_mogul

Альберт Ахметов
1xBet Казахстан Риддер
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