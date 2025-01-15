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Спорт

Четыре казахстанских фристайлиста пробились в полуфинал Универсиады-2025

Универсиада Полуфиналы Могул, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:52 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
15 января прекрасным выступлением отметились четыре представителя студенческой сборной Казахстана по фристайл-могулу на зимней Универсиаде в итальянском Турине, сообщает Zakon.kz.

Все четверо наших фристайлистов успешно прошли квалификационные состязания в программе "параллельный могул". Теперь покажут свое мастерство в малом и большом финале зимней Универсиады-2025.

Сначала за медали студенческих игр в вечерней программе 15 января будут сражаться девушки, где честь нашей страны будут представлять Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

Фристайл Универсиада Полуфинал, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:52

Фото: Instagram/nastya_freestasya

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров и уже победительница нынешних соревнований Анастасия Городко поспорит за выход в финал с японкой Юмой Тагучи. В другом полуфинале пройдет еще одно казахстано-японское противостояние, где Аяулым Амренова померится мастерством с Марин Ито.

В мужских полуфиналах зрители смогут насладиться выступлениями следующих пар:

Джексон Эдвард Крокетт (США) –  Антон Бондарев (Казахстан).

Фёдор Бугаков (Казахстан) – Шима Каваока (Япония).

Стоит подчеркнуть, что накануне Анастасия Городко положила в копилку казахстанской студенческой сборной первое "золото" Универсиады-2025.     

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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