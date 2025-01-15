Четыре казахстанских фристайлиста пробились в полуфинал Универсиады-2025
Все четверо наших фристайлистов успешно прошли квалификационные состязания в программе "параллельный могул". Теперь покажут свое мастерство в малом и большом финале зимней Универсиады-2025.
Сначала за медали студенческих игр в вечерней программе 15 января будут сражаться девушки, где честь нашей страны будут представлять Анастасия Городко и Аяулым Амренова.
Фото: Instagram/nastya_freestasya
Трехкратная чемпионка мира среди юниоров и уже победительница нынешних соревнований Анастасия Городко поспорит за выход в финал с японкой Юмой Тагучи. В другом полуфинале пройдет еще одно казахстано-японское противостояние, где Аяулым Амренова померится мастерством с Марин Ито.
В мужских полуфиналах зрители смогут насладиться выступлениями следующих пар:
Джексон Эдвард Крокетт (США) – Антон Бондарев (Казахстан).
Фёдор Бугаков (Казахстан) – Шима Каваока (Япония).
Стоит подчеркнуть, что накануне Анастасия Городко положила в копилку казахстанской студенческой сборной первое "золото" Универсиады-2025.