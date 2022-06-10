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Девять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус, заболели, за сутки, Казахстан Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 9 июня в Казахстане. Согласно данным, выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 1 305 837 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 4,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Карагандинской области – 1.

В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в Нур-Султане - 6,

  • в Алматы - 6.

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