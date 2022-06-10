Девять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 9 июня в Казахстане. Согласно данным, выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 1 305 837 случаев, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 4,
в Шымкенте – 1,
в Карагандинской области – 1.
В Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 6,
в Алматы - 6.
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