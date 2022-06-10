Девять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 9 июня в Казахстане. Согласно данным, выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.