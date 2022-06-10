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Казахстанцы стали больше летать в 2022 году

полет, самолет Фото: Zakon.kz
Доходы авиакомпаний достигли 119,6 млрд тенге за январь–апрель 2022 года. Это на 31,5% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Большая часть доходов традиционно пришлась на пассажироперевозки: 116,9 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Доход от грузоперевозок составил 2,7 млрд тенге, от сдачи в аренду транспортных средств с водителем — 1,4 млрд тенге. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доходы составляли 91 млрд тенге, плюс 27,6% за год, пишет ranking.kz

За последние несколько лет падение уровня дохода была отмечено только в «коронакризисном» 2020 году.

За четыре месяца текущего года авиакомпании страны перевезли 2,6 млн человек — на 3,4% больше, чем годом ранее. Примечательно, что по сравнению с «докоронакризисными» январем–апрелем 2019 года пассажироперевозки в этом году выросли на 20,3% за год.

Лидирует Алматы —  1,8 млн человек, плюс 2% за год. Далее идут Шымкент (634 тыс. человек) и Нур-Султан (151,4 тыс. человек).

Пассажирооборот за январь–апрель 2022 года составил 4,3 млрд пкм, годовой рост — на 13,2%.

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