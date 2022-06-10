Сколько можно удерживать из зарплаты по исполнительному листу

На сайте электронного правительства был задан вопрос по поводу удержания денег из зарплаты по исполнительным листам, сообщает Zakon.kz.

В организацию пришло 4 судебных исполнительных документа, согласно которым бухгалтер должен удержать с него по 25% по каждому листу, имеет ли право организация удержать всю заработную плату сотрудника? Какова очередность удовлетворения требований взыскателей, имеет ли бухгалтер право менять размер судебного исполнительного листа? – прозвучал вопрос.

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, что удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами РК.

При этом общий размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы.

В соответствии со ст. 95 ЗРК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» при обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам за должником должно быть сохранено не менее 50% заработной платы или иного дохода. Минтруда

Таким образом, производить удержания, исходя из заработной платы должника, можно в размере не более 50% от заработной платы.