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Сколько можно удерживать из зарплаты по исполнительному листу

удержание денег из зарплаты по исполнительным листам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На сайте электронного правительства был задан вопрос по поводу удержания денег из зарплаты по исполнительным листам, сообщает Zakon.kz.

В организацию пришло 4 судебных исполнительных документа, согласно которым бухгалтер должен удержать с него по 25% по каждому листу, имеет ли право организация удержать всю заработную плату сотрудника? Какова очередность удовлетворения требований взыскателей, имеет ли бухгалтер право менять размер судебного исполнительного листа? – прозвучал вопрос.

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, что удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами РК.

При этом общий размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы.

В соответствии со ст. 95 ЗРК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» при обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам за должником должно быть сохранено не менее 50% заработной платы или иного дохода.Минтруда

Таким образом, производить удержания, исходя из заработной платы должника, можно в размере не более 50% от заработной платы.

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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