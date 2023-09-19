Как вернуть переплаченную сумму штрафа по исполнительному листу

По исполнительному листу производилось взыскание из пенсии неоплаченного административного штрафа. Остаток задолженности оплачен напрямую в бюджет. Однако взыскание с пенсии не прекратилось. Как вернуть переплаченную сумму? На этот вопрос ответили в Минюсте, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве юстиции, если взыскание с пенсии казахстанца осуществлялось на основании постановления судебного исполнителя и повторно удержанная сумма перечислена на его текущий счет, для возврата данной суммы необходимо обратиться к судебному исполнителю с подтверждающими документами об оплате задолженности напрямую в бюджет.

"При этом, если судебный исполнитель уже перечислил сумму задолженности в бюджет, то заявителю для возврата повторно уплаченной суммы, необходимо обратиться в Комитет государственных доходов МФ РК как в уполномоченный орган, для уточнения порядка возврата денег с бюджета", - добавили в ведомстве.

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