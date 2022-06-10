Посетитель сауны избил женщину-администратора в Костанае
Фото: pixabay
В Костанае посетитель сауны избил женщину-администратора до потери сознания, сообщает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 УК РК.
В настоящее время в рамках проведения необходимых следственных действий назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть полученных телесных повреждений. ДП Костанайской области
Участники конфликта установлены и задержаны.
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