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Посетитель сауны избил женщину-администратора в Костанае

посетитель сауны избил женщину-администратора Фото: pixabay
В Костанае посетитель сауны избил женщину-администратора до потери сознания, сообщает Zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 УК РК.

В настоящее время в рамках проведения необходимых следственных действий назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть полученных телесных повреждений. ДП Костанайской области

Участники конфликта установлены и задержаны.

Анастасия Стативкина
Костанай Костанайская область
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