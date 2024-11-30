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Охранники кафе избили посетителя в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 13:14 Фото: Zakon.kz
Полицейские Алмалинского района Алматы задержали двух секьюрити одного из развлекательных заведений, которые ранее жестоко избили посетителя, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД, 40-летний пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

"В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана настолько агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Причем, работники заведения не реагировали на людей, которые пытались заступиться за избитого мужчину", – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.

Оба подозреваемых задержаны и взяты под стражу.

Ранее двое студентов колледжа в Шымкенте обвинили завуча в избиении. Якобы тот кулаками решил воспитывать молодежь из-за оскорбительного комментария в соцсети. В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области заявили, что по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств.

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