Охранники кафе избили посетителя в Алматы
Фото: Zakon.kz
Полицейские Алмалинского района Алматы задержали двух секьюрити одного из развлекательных заведений, которые ранее жестоко избили посетителя, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД, 40-летний пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.
"В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана настолько агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Причем, работники заведения не реагировали на людей, которые пытались заступиться за избитого мужчину", – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.
Оба подозреваемых задержаны и взяты под стражу.
Ранее двое студентов колледжа в Шымкенте обвинили завуча в избиении. Якобы тот кулаками решил воспитывать молодежь из-за оскорбительного комментария в соцсети. В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области заявили, что по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств.
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