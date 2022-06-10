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Цена на золото дешевеет в мире

стоимоть золота на торгах Фото: pixabay
Как отмечают специалисты, золото дешевеет на новых коронавирусных ограничениях, которые были введены в Китае. Фьючерсы на золото снизились в цене до 1845,4 доллара за унцию, передает Zakon.kz
По состоянию на 10:57 по времени Нур-Султана цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,3 доллара, или на 0,39%, до 1845,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,84% – до 21,633 доллара за унцию, – свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы опасаются за спрос со стороны Китая, так как власти страны ввели новые ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса в Пекине и Шанхае. Вследствие чего на рынке драгоценного металла наблюдается отрицательная динамика, пишет 1prime.ru.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает доходность гособлигаций США (US Treasuries), которая растет до 3,055% с уровня предыдущего закрытия в 3,042%.

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