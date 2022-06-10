В Казнете рассылают фейковые сообщения о заболеваемости холерой

До Карагандинской области дошел фейк о заболеваемости холерой. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали сообщения, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяют сообщения о регистрации в Карагандинской области заболеваемости холерой, о выделении холерного вибриона в водоемах Жезказгана. Данная информация недостоверна. Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Согласно данным экспертов, регистрации случаев с подозрением на холеру по городу не было. Ситуация находится на контроле.

С мая по октябрь еженедельно проводится отбор проб из открытых водоемов (Кенгирское водохранилище, пляжи) для лабораторного исследования. Причин для паники нет. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

В комитете также напомнили, что лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.