Заболеваемость коронавирусом растет в трех городах Казахстана

На брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке по заболеваемости коронавирусом и корью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила представитель ведомства, за последнюю неделю в мире на 38% выросла заболеваемость КВИ.

"Если говорить о показателях в Казахстане, то в текущем году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на то, что идет снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в полтора раза – с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте". Зауре Ахметова

Что касается наличия вакцин, то они, по словам Зауре Ахметовой, сегодня доступны для граждан.

"Они есть и доступны для населения. Более 257 тысяч доз в стране есть, это Комирнати/Омикрон вакцина – более 80 тысяч доз и Sinopharm – более 170 тысяч. На сегодня мы не рассматриваем закупку вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9% населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичную вакцинацию более 5,8 млн человек, повторно ревакцинацию – более 1,5 млн человек. То есть мы ситуацию отслеживаем, с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин". Зауре Ахметова

Зампредседателя комитета добавила, что остается неутешительной ситуация по кори, в основном из-за отказа от вакцинации.

"С начала года зарегистрировано 4306 случаев кори: 70% – непривитые дети, в том числе отказ от вакцинации – более 1700 случаев, медицинские противопоказания – 172 случая, недостижение прививочного возраста – 648 случаев. Вакцина в достаточном количестве. Дополнительную закупку не рассматриваем. На 2023 год у нас закуплено более 552 тысяч доз, на складах вакцина в достаточном количестве". Зауре Ахметова

Также на брифинге директор Целиноградской районной поликлиники при Управлении здравоохранения Акмолинской области Даурен Сибанбаев рассказал о размерах зарплат врачей и среднего медицинского персонала.