К 75-летию НБА откроют баскетбольную площадку на Темзе
Фото: twitter/Hoopsfix
В Лондоне представили первую плавучую баскетбольную площадку в мире, которая запущена на Темзе в честь 75-летия лиги и финальной серии плей-офф 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Баскетбольное водное сооружение проплывет вдоль знаменитой реки от района Вулидж до здания парламента и откроет трехдневный праздник баскетбола в Лондоне, передает basketballengland.
Планируется официальная церемония открытия площадки с участием британского рэпера Эй Джей Трейси.
Уже 10 июня плавучая баскетбольная площадка примет гостей турнира London’s Got Game с участием знаменитостей Лондона. 11 июня водный спортивный объект будет открыт для всех желающих.— NBA UK (@NBAUK) June 9, 2022
👀 The UK’s first floating basketball court with @Hennessy
Stay tuned for more ⏳#HennessyXNBA pic.twitter.com/i5deH1HZfs
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