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К 75-летию НБА откроют баскетбольную площадку на Темзе

Баскетбол Англия Темза Фото: twitter/Hoopsfix
В Лондоне представили первую плавучую баскетбольную площадку в мире, которая запущена на Темзе в честь 75-летия лиги и финальной серии плей-офф 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Баскетбольное водное сооружение проплывет вдоль знаменитой реки от района Вулидж до здания парламента и откроет трехдневный праздник баскетбола в Лондоне, передает basketballengland.

Планируется официальная церемония открытия площадки с участием британского рэпера Эй Джей Трейси.

Уже 10 июня плавучая баскетбольная площадка примет гостей турнира London’s Got Game с участием знаменитостей Лондона. 11 июня водный спортивный объект будет открыт для всех желающих.

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Куандык Шынасилов
NBA Великобритания
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