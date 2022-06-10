К 75-летию НБА откроют баскетбольную площадку на Темзе

Фото: twitter/Hoopsfix

В Лондоне представили первую плавучую баскетбольную площадку в мире, которая запущена на Темзе в честь 75-летия лиги и финальной серии плей-офф 2022 года, сообщает Zakon.kz.