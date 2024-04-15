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Леброн Джеймс получил шанс сыграть в плей-офф НБА

НБА Игра Плей-ин, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 16:17 Фото: Instagram/lakers
15 апреля завершились матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, по итогам которого определились все пары плей-офф и плей-ин. В одной из предстоящих игр стадии плей-ин сыграет самый известный баскетболист и рекордсмен Лиги – Леброн Джеймс, сообщает Zakon.kz.

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймс поведет свою дружину на битву с "Новым Орлеаном" за выход в плей-офф Западной конференции НБА. Другую путевку на этапе плей-ин "Запада" разыграют "Сакраменто" и "Голден Стэйт".

В заключительном поединке чемпионата НБА "Лейкерс" в гостях переиграли "Нью Орлеан Пеликанс" – 124:108.

Как передает пресс-служба НБА, в первом раунде плей-офф Западной конференции встретятся пары:

  • "Оклахома" (1) – команда плей-ин;
  • "Денвер" (2) – команда плей-ин;
  • "Миннесота" (3) – "Финикс" (6);
  • "Клипперс" (4) – "Даллас" (5).

В Восточной конференции за две путевки в плей-офф поспорят четыре коллектива:

  • "Филадельфия" – "Майами";
  • "Чикаго" – "Атланта".

Турнирная схема первого раунда плей-офф "Востока" выглядит следующим образом:

  • "Бостон" (1) – команда плей-ин;
  • "Нью-Йорк" (2) – команда плей-ин;
  • "Милуоки" (3) – "Индиана" (6);
  • "Кливленд" (4) – "Орландо" (5).

Турнир стадии плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля, а плей-офф возьмет старт 20 апреля.

Нынешний сезон первенства НБА стал для Леброна Джеймса одним из плодотворных и запоминающихся, где он переписал ряд исторических рекордов. Так, знаменитый центровой клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" обогнал легендарного экс-защитника "Чикаго Буллз" Майкла Джордана в рекорде НБА по матчам с 30+ очками. А перед этим Джеймс установил новый рекорд НБА по общему количеству минут, проведенных на площадке в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Плюс ко всему, 39-летний форвард месяц назад первым в НБА достиг отметки в 40 тыс. очков.

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