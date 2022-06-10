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В Казахстане планируют повысить предельную цену сжиженного газа

повысится стоимость сжиженного газа Фото: freepik
Министерство энергетики подготовило проект приказа «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж», сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж, будет утверждена в размере 33 600 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

Напомним, на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года предельная стоимость сжиженного нефтяного газа была утверждена в размере 28 000 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 24 июня.

Лариса Черненко
Открытые НПА МЭ РК Казахстан
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