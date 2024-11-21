Оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж", сообщает Zakon.kz.

26 июня 2024 года Министерство энергетики утвердило предельные оптовые цены для заводов-производителей сжиженного нефтяного газа на уровне 45 158 тенге за тонну с 1 июля 2024 года. Такие цены установлены до 31 декабря 2024 года.

С 1 января 2025 года ведомство планирует оставить на том же уровне предельные оптовые цены.

В проекте говорится:

Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2025 по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане еще на полгода продлили ограничение на вывоз сжиженного газа.