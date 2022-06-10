Боец СОБР спас тонущего подростка в Алматы

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В Алматы боец Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) вытащил из речки Есентай тонущего 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.