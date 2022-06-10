Боец СОБР спас тонущего подростка в Алматы
Фото: скриншот видео
В Алматы боец Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) вытащил из речки Есентай тонущего 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков рассказал подробности спасения несовершеннолетнего.
14-летний Роман вместе с друзьями находился на набережной вдоль речки Есентай. Мальчик пытался перейти по парапету на другой берег, но, к сожалению, оступился и упал в воду. В этот момент на данном участке нес службу по охране правопорядка пеший наряд в составе инспектора специального отряда быстрого реагирования Аскара Тортая и участкового инспектора Руслана Калиева. Увидев тонущего ребенка, старший лейтенант Тортай сразу же прыгнул в воду и вытащил Романа.Нурлан Алмасбеков
По словам замначальника городского ДП, с мальчиком все в порядке, его передали родителям.
Мама подростка поблагодарила сотрудников полиции за спасение сына.
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