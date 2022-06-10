Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Боец СОБР спас тонущего подростка в Алматы

боец СОБРа спас тонущего подростка в Алматы Фото: скриншот видео
В Алматы боец Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) вытащил из речки Есентай тонущего 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков рассказал подробности спасения несовершеннолетнего.

14-летний Роман вместе с друзьями находился на набережной вдоль речки Есентай. Мальчик пытался перейти по парапету на другой берег, но, к сожалению, оступился и упал в воду. В этот момент на данном участке нес службу по охране правопорядка пеший наряд в составе инспектора специального отряда быстрого реагирования Аскара Тортая и участкового инспектора Руслана Калиева. Увидев тонущего ребенка, старший лейтенант Тортай сразу же прыгнул в воду и вытащил Романа.Нурлан Алмасбеков

По словам замначальника городского ДП, с мальчиком все в порядке, его передали родителям.

Мама подростка поблагодарила сотрудников полиции за спасение сына.

Динара Халдарова
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
До 7,43 тенге вырос курс рубля на торгах
Тарифы на коммунальные услуги снижены в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления