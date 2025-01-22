В Астане избили сотрудников СОБР

Полиция Астаны расследует нападение на сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), сообщает Zakon.kz.

О произошедшем рассказал журналист Михаил Козачков. Как ему стало известно, группа парней на улице избила сотрудников СОБРа, и скрылась на BMW. Преступление, судя по документу, произошло 21 января 2025 года по пр. Мангилик ел, около районного отдела полиции. Нападавших было пятеро.

Согласно комментарию Департамента полиции Астаны, по этому факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", – сообщили в полиции.

Ранее Zakon.kz писал о случае в поезде Мангистау – Алматы, где начальник и проводник напали на ревизора.