#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Происшествия

В Астане избили сотрудников СОБР

В Астане избили сотрудников СОБР, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 10:02 Фото: polisia
Полиция Астаны расследует нападение на сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), сообщает Zakon.kz.

О произошедшем рассказал журналист Михаил Козачков. Как ему стало известно, группа парней на улице избила сотрудников СОБРа, и скрылась на BMW. Преступление, судя по документу, произошло 21 января 2025 года по пр. Мангилик ел, около районного отдела полиции. Нападавших было пятеро.

Согласно комментарию Департамента полиции Астаны, по этому факту возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", – сообщили в полиции.

Ранее Zakon.kz писал о случае в поезде Мангистау – Алматы, где начальник и проводник напали на ревизора. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Судимый житель Костанайской области похитил сейф с ружьями
Происшествия
07:59, Сегодня
Судимый житель Костанайской области похитил сейф с ружьями
Какая обстановка сложилась на дорогах Акмолинской области из-за непогоды
Происшествия
01:59, 22 января 2025
Какая обстановка сложилась на дорогах Акмолинской области из-за непогоды
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших
Происшествия
00:58, 22 января 2025
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: значительно увеличилось число погибших
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: