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В WhatsApp внедряют изменения в групповых чатах

разработчики увеличили количество участников в групповых чатах Фото: pixabay
Представители популярного мессенджера WhatsApp сообщили о новшестве в групповых чатах. Так, количество участников будет увеличено вдвое, передает Zakon.kz.

Ранее лимит на количество участников составлял 256 пользователей. Теперь, по информации разработчиков, команда WhatsApp решила удвоить число участников в групповом чате до 512 человек.

О внесенных изменениях было анонсировано еще в мае, когда представители мессенджера сообщали о новшествах: увеличении размера памяти до 2 ГБ при обмене файлами в групповых чатах и реакции на сообщения, теперь изменения стали заметны.

Отмечается, что поддержка 512 участников в групповом чате будет внедрена для всех пользователей WhatsApp.

Теперь увеличение пользователей до 512 человек в групповом чате WhatsApp разительно контрастирует с лимитом Telegram в 200 000 участников в чатах.

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Оксана Житникова
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