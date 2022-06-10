Бодрость и энергичность: сколько нужно спать представителю каждого знака зодиака

Эксперт по звездам Ольга Новицкая рассказала, что от даты рождения зависит потребность в отдыхе. Она уточнила, сколько нужно спать представителю каждого знака зодиака, чтобы оставаться бодрым и энергичным, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes, медики советуют спать ночью не менее семи часов.

Потребность в отдыхе зависит от даты рождения. То есть длительность сна зависит от знака зодиака. Астролог Ольга Новицкая

Овен (21 марта – 19 апреля)

Представители этого знака зодиака высыпаются всего за шесть часов, хотя из-за их активного образа жизни и стремления к лучшему может казаться, что им нужно много спать.

Да, это меньше рекомендуемого минимума, но Овнам этого хватает, чтобы восстановить свои силы. Они стараются больше времени бодрствовать, не выпадая из реальности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Рожденные под этим созвездием придерживаются здорового образа жизни, правильно питаются и занимаются спортом. Тельцы заботятся о себе и знают, насколько важно поддерживать свой организм в норме.

На сон они выделяют по 8-10 часов. Этого хватает, чтобы оставаться бодрым и энергичным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Умеренности у них учиться не стоит, ведь они не знают, что такое «золотая середина». Они являются ветреным знаком зодиака, у которого «семь пятниц на неделе».

Регулярно тратят свою энергию на необязательные путешествия. У них такое же несерьезное отношение ко сну. Они могут спать как по шесть, так и по 10-12 часов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки из всех представителей зодиакального круга более склонны к лунатизму.

Что касается длительности сна, то оптимальная ― восемь часов. Этого хватит, чтобы Рак чувствовал себя выспавшимся и бодрым.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сон представителям этого знака зодиака не нравится, так как это для них уход из реальности. А Львы любят внимание и не жалеют времени на общение и знакомства.

Им жаль тратить свое драгоценное время на сон. Вечеринки или философские разговоры на кухне до глубокой ночи намного интереснее пассивного отдыха. Поэтому Львы часто спят намного меньше, чем рекомендуют медики. Астролог советует довести сон до восьми часов каждую ночь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Рожденные под этим созвездием не жалеют себя, из-за чего обычно сталкиваются с неприятными сновидениями. Их чаще мучают ночные кошмары, чем других знаков зодиака.

Девы регулярно перерабатывают и много нервничают. За что бы они ни взялись, хотят довести до идеального результата. Чтобы организм полноценно восстанавливался, следует спать от семи часов и больше. Тогда и кошмаров будет меньше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов отношения со сном непростые – они любят подольше поспать, а потом еще и понежиться в постели.

Их потребность в ночном отдыхе составляет минимум восемь часов. В противном случае Весы почувствуют себя разбитыми и вялыми.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Большинство Скорпионов имеют выраженный вечерний и ночной хронотипы – с наступлением темноты им хочется заниматься творчеством, отправляться на вечеринки и просто весело проводить время.

С одной стороны, это скрашивает их жизнь, с другой ― организм не начинает отдыхать вовремя. Чтобы не расплачиваться за ночные развлечения, стоит спать не менее семи часов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Среди представителей этого знака зодиака больше сов, чем жаворонков – они привыкли поздно ложиться спать и сравнительно рано просыпаться.

Обычно сон Стрельцов составляет не более пяти часов. При этом они целеустремленные, всегда движутся вперед и реализуют свои идеи. Астролог рекомендует им спать не менее восьми часов ночью.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Рожденные под этим созвездием серьезно относятся к распорядку дня, так как от этого зависит их продуктивность.

Козероги тратят на сон не менее семи часов, чего достаточно для их полного восстановления.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям не придется регулярно встречать рассветы, так как они любят поспать подольше.

Представители знака тратят много энергии на различные увлечения, поэтому им нужно долго восстанавливаться. По словам астролога, их ночной сон должен длиться примерно девять часов. Тогда Водолей проснется бодрый и энергичный, а поэтому сможет продолжить дальнейшее изучение мира.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сон для них – быстрый и надежный способ уйти от реальности. Как только в жизни Рыб случается неприятная ситуация, они начинают переживать – в итоге их сон увеличивается сразу на несколько часов.

Рыбы готовы сутки напролет проводить в постели, лишь бы не возвращаться в жестокий мир. Астролог советует им спать не менее девяти часов. Этого хватит, чтобы и от пугающей реальности сбежать, и восстановить свои силы.