Эксперты рассказали, почему нельзя вводить налог на дивиденды в Казахстане

В НПП «Атамекен» подвергли критике поправку в Налоговый кодекс страны, предусматривающую введение налога на дивиденды. По их мнению, ее принятие негативно скажется на бизнесе и экономике страны в целом, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов заявил, что норма, которая влияет на всю экономику Казахстана, была разработана предельно оперативно и в крайне усеченном формате.

По его словам, в 2008 году были введены определенные льготы для предпринимателей, чтобы они по истечении трех лет с момента создания юридического лица могли снимать дивиденды без обложения индивидуальным подоходным налогом. Данные льготы были направлены на развитие бизнеса.

На протяжении 14 лет малый бизнес активно развивался, но теперь вводятся новые поправки, согласно которым вводятся определенные изменения в данные нормы. Концептуальная норма стратегического значения, которая влияет на всю экономику Казахстана, сделалась предельно оперативно в крайне усеченном формате и, к сожалению, каких-то расчетов, как это все обосновывают, для чего все это делается, какой-то экономический анализ – ничего такого не было на самом деле. Заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов

Предприниматель, руководитель комитета МСБ НПП «Атамекен» Берик Заиров назвал эту поправку двойным налогообложением.

При выплате зарплаты своим сотрудникам я оплачиваю налоги около 35%, оплачиваю НДС 12%. Полученная прибыль облагается налогом на прибыль – корпоративный подоходный налог 20%. В итоге я, предприниматель, по итогам года забираю свою прибыль. И сейчас правительство предложило и мажилис одобрил, что эти деньги – мою чистую прибыль – еще дополнительно будут облагать налогом. То есть в мажилисе почему-то докладывают о том, что якобы физические лица освобождены. Но нельзя меня как физическое лицо отделять от моей компании. Компания моя, я вложил туда деньги, заработал, получил прибыль, и эта прибыль уже моя. Почему они отделяют физическое лицо от компании? Здесь у нас получается двойное налогообложение. То есть моя прибыль облагается 20% налогом плюс облагается 10% налогом. Итого, почти 30% налог. Предприниматель, руководитель комитета МСБ НПП «Атамекен» Берик Заиров

По его словам, малый и средний бизнес Казахстана не согласен с такой поправкой.

Против нее выступает и крупный бизнес.

Крупный бизнес в любом случае понесет крупные потери, и это будет антистимулирующим действием для крупных инвесторов. Инвесторы получат дополнительную налоговую нагрузку и, соответственно, будут менее заинтересованы инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране. А средний и малый бизнес найдет какие-то выводы прибыли, чтобы вообще прибыль в налоговом и бухгалтерском учете не возникала и, соответственно, это не принесет дополнительных доходов в бюджет. Эти нормы не принесут государству того результата, который оно планирует получить от дополнительного налогообложения дивидендов внутри страны, то есть для резидентов Республики Казахстан. Заместитель председателя «Палаты налоговых консультантов» Андрей Хорунжий

По его словам, освобождение учредителей бизнеса от налога на дивиденды, который существует более трех лет, – это просто мера для стабилизации бизнеса, чтобы он жил как можно дольше и развивался. А теперь, когда эта мера удаляется, добавил эксперт, «бизнес просто начнет дробиться. Начнутся какие-то ликвидационные процессы старых предприятий и так далее».

Отметим, что Мажилис Парламента принял поправки в Налоговый кодекс в первом чтении 8 июня 2022 года.