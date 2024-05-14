Введут ли налог на собак в Казахстане
Фото: pexels
В Казнете распространяют информацию о том, что в новом Налоговом кодексе предполагается введение налога за владение собаками, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве национальной экономики РК 14 мая прокомментировали эти сообщения.
"В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о введении в Казахстане "налога за владение собаками" сообщаем, что в рамках проводимой работы над разработкой нового Налогового кодекса такая норма не рассматривается. "Налог на собак" в Казахстане вводиться не будет", – заявили в ведомстве.
В марте 2024 года сообщалось, что в правительстве Казахстана готовят изменения по налогу на транспорт.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript