Борьба со злом: как уничтожают игровые автоматы в Алматинской области

В рамках оперативно-проверочных мероприятий «Стоп, игра» сотрудники ДЭР по Алматинской области пресекли факты организации незаконной игорной деятельности. За 5 месяцев 2022 года ДЭР зарегистрировал 15 досудебных расследований, из которых 12 направлены в суд, передает Zakon.kz.

Окраина Алматы, склады. 35 игровых автоматов, среди которых откровенные «однорукие бандиты», как из казино, ждут своей участи – уничтожения. Все они как вещественные доказательства были изъяты в Алматинской области сотрудниками Департамента экономических расследований региона с начала 2022 года и теперь, после решения суда в отношении их владельцев, уничтожаются.

Незаконные игровые автоматы чаще всего находим близ Алматы. Выявляем их в продуктовых магазинах, в кафе и других развлекательных заведениях, в подвальных помещениях, скрытых от большого внимания. Владельцы незаконных игровых терминалов не оплачивают налоги, они не имеют лицензию на ведение игровой деятельности. Руководитель 3-го оперативного управления ДЭР по Алматинской области Ерлан Акынбаев

Нарушители закона всеми правдами-неправдами заманивают потенциальных жертв в свой нелегальный игорный бизнес, и укрываются от блюстителей порядка. Одни просто прячут свое оборудование, другие маскируют свои игровые машины под терминалы официальной моментальной лотереи Lotomatic, выкрашивая их в желто-синие цвета.

Чтобы отличить незаконно работающий игровой автомат от терминалов Lotomatic, важно знать, что терминалы лотереи Lotomatic работают, только если подключены к интернету, проводят выдачу билетов и розыгрыш моментальной лотереи только в режиме реального времени. Лже-терминалы чаще всего могут работать офлайн. Второй важный момент – у терминалов Lotomatic есть QR-код, сканировав который, можно пройти по вложенной ссылке на страницу, где указан индивидуальный номер терминала, приведены данные, за кем он зарегистрирован, также будет указан официальный адрес терминала. Директор департамента коммуникации национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» Нурлан Мухамеджанов

Нелегальные лже-терминалы собирают деньги с людей в пользу своих владельцев, которые по своему желанию устанавливают правила игры и, кроме того, что нарушают статью 307 УК РК, никак не отчитываются перед налоговыми органами, не имеют сертификатов.

Официальные лото-киоски Lotomatic – это, по сути, электронный вариант официальной лотереи, каждая вложенная в официальные терминалы Lotomatic купюра видна налоговым органам, и становится частью призового фонда.

Согласно ст. 307 УК РК наказание за организацию незаконного игорного бизнеса может варьироваться от штрафа не более 2 тыс. МРП до лишения свободы (максимум до 7 лет) в зависимости от тяжести правонарушения. Решение о мере наказания принимает суд. Руководитель 3-го оперативного управления ДЭР по Алматинской области Ерлан Акынбаев

За 2021 год ДЭР по Алматинской области выявлено 27 аналогичных правонарушений, по всем имеются судебные акты, уничтожено свыше 100 игровых терминалов, изъятых из незаконного оборота.

Благодаря эффективной работе ДЭР Алматинской области и ДЭР Алматы, число нелегальных игровых автоматов в двух регионах стремительно сокращается. Более того, немаловажна и разъяснительная работа среди казахстанцев, которую проводит ДЭР и «Сәтті Жұлдыз»: все больше людей знает, как быстро распознать незаконный игровой автомат и сообщить о его наличии в компетентные органы.