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Паутина азарта: в Жамбылской области "накрывают" игорные заведения

Паутина азарта: в Жамбылской области "накрывают" игорные заведения Фото: pixabay
Противодействие незаконной игорной деятельности и лудомании обсуждали сотрудники ДЭР в Жамбылской области. Оперативники за последние пять лет накрыли 42 точки игорных заведений. Как не попасть в паутину азарта, в материале корреспондента Zakon.kz.

Игорные заведения вне специальных зон в Казахстане запретили достаточно давно. Однако некоторым предприимчивым людям закон не писан и нелегальный бизнес процветает. Люди берут кредиты, лезут в долги и лишаются квартир. Тысячи людей стали настоящими заложниками подпольных казино. Только в Жамбылской области за последние пять лет выявлено 42 факта организации незаконного бизнеса, 38 уголовных дел по данным фактам направлены в суд. Такую печальную статистку привели в департаменте экономических расследований региона. По их данным, едва очередного держателя казино арестуют, как появляется другой.

"Факты организации незаконного игорного бизнеса Департаментом ежегодно выявляются и пресекаются на всей территории области. К примеру, в январе 2024 года департаментом выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса в Таразе. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Департаментом также проводится определенная работа по профилактике лудомании, однако очевидно, что усилиями одного правоохранительного органа это негативное явление не искоренить. Проблема незаконного игорного бизнеса и лудомании, борьба с данными негативным явлениями является одной из важнейших для обеспечения благополучия социально-общественной обстановки, психического здоровья и нравственности населения, в том числе подрастающего поколения, соответствующего стандартам наиболее развитых стран", – сказал старший оперуполномоченный департамента экономических расследований по Жамбылской области Ажиханов Аскар.

Наибольшее количество фактов организации незаконного игорного бизнеса выявлено в Таразе – 17 фактов, в антирейтинге также лидирует Шу с 9 фактами, топ закрывает Кордайский район, там с начала года выявили 6 точек игорного бизнеса. Они чаще всего работают под видом компьютерных клубов, кафе, ресторанов и ТЦ.

"Организаторы игорного бизнеса прячут свою основную незаконную деятельность под фальшивой вывеской. Там продумывается система оповещения, система охраны. Такие лица еще, как правило, ищут выходы на официальных должностных лиц, на проверящие органы, чтобы, соответственно, эту деятельность не замечали. Однако наш орган, несмотря на все это, выявляет все факты. Всеми силами стараемся искоренить негатив, причем не только в областном центре, но и во всех районах", –  следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской области Жагыпар Исатаев.

Эксперты рассказывают, что в паутину азарта чаще всего попадают, когда жизнь человека очень насыщена какими-то событиями, но впоследствии не представляется возможности жить так, как раньше. То есть люди, сами того не понимая, совершают побег в альтернативную реальность.

"Согласна официальным данным, лудомания — это такое скрытное явление. Не все люди могут признаться в том, что они больны лудоманией. Этим людям требуется квалифицированная профессиональная помощь, то есть не только психологическая, но еще и психиатрическая. Это медицинский диагноз. ВОЗ признали это проблемой глобального масштаба, в мире, по данным ВОЗ, болеют 350 млн человек. А у нас в Казахстане, по неофициальным данным, от 600 тысяч до 750 тысяч человек больны лудоманией. Задача данного брифинга обратить внимание общественности на проблемы лудомании и незаконного игорного бизнеса, объединить усилия гражданского общества по предотвращению распространения этих негативных явлений", – отметил следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской области Жагыпар Исатаев.

Снизить статистику теневого игорного бизнеса департамент экономических расследований намерен любыми способами. На регулярной основе проводятся лекции, круглые столы и встречи со студентами ВУЗов и колледжей, с учащимися средних школ. В ходе встреч используется наглядный материал, видеоролики, слайды, проводятся профилактические беседы с учащимися. Помимо этого, за год выявлено и заблокировано более 2 тысяч сайтов с признаками незаконной игорной деятельности и финансовых пирамид. К борьбе с злоумышленниками, как выяснилось, привлекают и имамов.

"В ноябре 2023 года департаментом совместно с советом аксакалов Жамбылской области на площадке Центральной мечети Тараза проведен форум с участием главного имама Жамбылской области и священнослужителей районных мечетей. В рамках данного форума достигнута договоренность о содействии религиозных деятелей в борьбе с лудоманией. Активно проводится работа по мониторингу интернет-ресурсов с целью блокировки и ликвидации сайтов с противоправным контентом", – следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Жамбылской областиЖагыпар Исатаев.

Говорили на брифинге и об ответственности за создание игорного бизнеса. По данным сотрудников ДЭР, под уголовное преследование попадают не только организаторы нелегального бизнеса, но и арендодатели, предоставлюящие помещение под игровые автоматы.

"Предупреждаем, что организация незаконного игорного бизнеса влечет уголовную ответственность по статье 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан не участвовать в азартных играх, организация которых является незаконной во всех местах, кроме территорий, определенных законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" от 12.01.2007 года №219 в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области, пункт 1 статьи 11 Закона", – отметил старший оперуполномоченный департамента экономических расследований по Жамбылской области Аскар Ажиханов.

В Казахстане обсуждают введение новых правил регулирования легального игорного бизнеса. Журналисты ранее выяснили, кому может быть выгодно загнать целую индустрию в оффшоры.


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