Экология и формат будущего: университет Нархоз презентовал новый кампус

В учебном заведении состоялась экскурсия по реконструированному кампусу. Согласно стратегии развития до 2025 года, создание комфортных условий для формирования атмосферы знаний – один из важных этапов в трансформации университета, передает Zakon.kz.

Журналистам и гостям продемонстрировали новое большое здание, совмещающее в себе технологичный подход к формированию пространства и бережное отношение к экологии. Например, на полностью трансформировавшейся территории университета оставлен старый каштан, посаженный здесь еще в 1978 году прежним руководством. Дерево не только сохранилось нетронутым, но и нашло отражение в виде символа на гербах высших школ.

Новый кампус оснащен современными лабораториями, круглосуточной библиотекой, а также аудиториями с технической базой и эргономичной, комфортной учебной мебелью. Пространство обещает стать центром притяжения талантливой молодежи, поскольку здесь созданы все необходимые условия для учебы и творчества.

Фото: университета Нархоз

Во многом позитивные перемены стали возможными благодаря поддержке руководства группы компаний «Верный капитал».

Над трансформацией университета мы системно работаем с 2007 года, открытие нового кампуса стало очередным этапом в этом процессе. Помимо качественных изменений в академической части, обновления образовательной программы и перезагрузки процесса управления университетом, мы провели масштабную работу по созданию комфортного учебного корпуса для студентов. Благодаря креативным архитектурным решениям нам удалось превратить серое, устаревшее здание в современное пространство, наполненное естественным светом. Реконструкция кампуса отражает наш принципиальный подход в работе университета – Нархоз остается некоммерческой организацией, все свободные средства от ее деятельности вкладываются в развитие. Гендиректор группы компаний «Верный капитал» Ерлан Оспанов

Стоит отметить, что проект был реализован в рекордно короткие сроки: строительство началось 15 мая прошлого года и завершилось через 11 месяцев.

Фото: университета Нархоз

По словам президента Нархоза Мираса Дауленова, получилось не просто здание, а целая экосистема.

Ботанический сад, свыше 30 тыс. кустарников и многолетних растений было высажено на территории Нархоза. В нашем кампусе 24/7 работает международная библиотека. Изменилось многое – новая образовательная программа, новая форма управления и новые системы обеспечения качества. Кампус соответствует всем международным стандартам. Мирас Дауленов

Мирас Дауленов, фото: университета Нархоз

В концепции дизайна здания использовались экологичные материалы, благодаря которым выбросы монооксида углерода снижены на 78%, а других загрязняющих веществ – на 74%. Технологичность и экологичность кампуса подчеркивают зеленые насаждения как внутри, так и снаружи.

Мы гордимся тем, что новый кампус служит стандартом комфорта в обучении и преподавании. У нас очень много аудиторий, которые построены в формате open space, где студенты не просто слушают лекции и задают вопросы, а коллаборируют с преподавателями. Нархоз стал очень транспарентным. У нас нет кафедр как таковых – все факультеты расположены каждый на своем этаже, но преподаватели могут занять абсолютно любое место для своей работы. Студенты не только приходят сюда на занятия, но и проводят свободное время, читают в библиотеке, отдыхают. Университет стал для студентов и преподавателей вторым домом. Мирас Дауленов

Всего в кампусе насчитывается более 26 IT-лабораторий, 112 аудиторий и 115 рабочих зон в формате open space. Для иностранных студентов предусмотрен отдельный офис – welcome center.

Фото: университета Нархоз

На презентации присутствовал аким Алматы Ерболат Досаев.

За более чем 50 лет университет окончили свыше 140 тысяч студентов. Выпускники вуза работают в ведущих компаниях не только страны, но и всего мира, занимают высокие посты на государственной службе и в коммерческих структурах. Я испытываю самые приятные чувства, находясь на открытии обновленного кампуса. Как акиму мне очень приятно, что появляются такие новые проекты, бенчмарки. От всей души желаю успехов, новых свершений и новых студентов! Ерболат Досаев

Фото: университета Нархоз

Нархоз – казахстанский университет, осуществляющий обучение в области экономики, права, бизнеса, маркетинга, финансов, гостиничного бизнеса, туризма, государственного управления и цифровых технологий, расположенный в городе Алматы.

Сегодня в состав университета входят пять школ и четыре научных центра, включая Исследовательский институт устойчивого развития в Казахстане. Нархоз является членом European Network for Academic Integrity (ENAI), имеет международные аккредитации и входит в Топ-800 лучших университетов мира согласно Times Higher Education Impact Ranking и лучших вузов страны по результатам рейтинга Министерства образования и науки Республики Казахстан и НПП «Атамекен», а его образовательные программы признаны международными сертификатами (ACCA, CIMA).

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