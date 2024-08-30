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В Каскелене заложили капсулу времени на месте будущего университетского кампуса

университет, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:28 Фото: Energo University
В преддверии Дня Конституции в городе Каскелен Алматинской области состоялась официальная церемония закладки капсулы времени на месте будущего кампуса Energo University (Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева), сообщает Zakon.kz

В церемонии приняли участие руководители Алматинской области, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан, представители Казахстанской электроэнергетической ассоциации, ректор университета Гани Ныгыметов и президент Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy) Майкл Янг.

Каскелен, университет, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:28

Фото: Energo University

Новый кампус в Каскелене – это проект Алматинского университета энергетики и связи под названием "Future University". Размер территории составляет свыше 15 га. В рамках проекта планируется возвести два учебных корпуса площадью 60 тыс. квадратных метров, а также общежития на 6 тыс. мест. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн долларов США.

Предполагается, что на новую территорию из Алматы будут релоцированы некоторые факультеты университета. Это благоприятно скажется на разгрузке мегаполиса и станет отправной точкой в развитии и трансформации Energo University в "Университет будущего", объединяющий инженерно-техническое образование и креативные направления.

"В настоящее время мы специализируемся на подготовке кадров для тепло- и электроэнергетики, автоматизации, IT, телекоммуникаций и космической инженерии. Открытие нового кампуса Future University позволит вузу не просто модернизировать существующие образовательные программы, но и стать научно-образовательным лидером в регионе в таких новых направлениях как возобновляемая энергетика, атомная энергетика, зеленые и климатические технологии, искусственный интеллект, робототехника, кино, анимация и игры", – рассказал ректор Energo University Гани Ныгыметов.
Каскелен, университет, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:28

Фото: Energo University

Вуз намерен развивать новые направления и специальности в партнерстве с мировым лидером – Нью-Йоркской киноакадемией (New York Film Academy), соглашение о сотрудничестве с которой было подписано в этот день на площадке будущего университета.

Каскелен, университет, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 13:28

Фото: Energo University

Еще одно соглашение здесь же подписали с другим стратегическим партнером – Университетом Сулеймана Демиреля (SDU). Новый кампус разместится в непосредственной близости от этого образовательного учреждения, что позволит связать два вуза и обеспечить их синергию за счет обмена студентами и преподавателями, проведения совместных научных исследований, а также использования общей инфраструктуры.

Для реализации проекта учредителями приобретены необходимые земельные участки, ведутся проектные работы. Сроки строительства ориентировочно составят 2-3 года.

Партнерский материал

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