Токаев о возврате средств из-за рубежа: Люди ждут от нас реальных результатов

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов, сообщает Zakon.kz.