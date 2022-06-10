Мохамед Салах стал лучшим футболистом АПЛ-2022

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Нападающий «Ливерпуля» в этом сезоне, как и Сон Хын Мин, забил 23 гола, сообщает Zakon.kz.

Игрок сборной Египта получил эту награду второй раз в своей карьере. До этого Мохамед Салах был награжден в сезоне-2017/18.

Всегда приятно выигрывать трофеи: индивидуальные и командные. Этот имеет особое значение. Очень счастлив и горжусь. Особенно приятно выиграть, ведь победитель определяется голосованием игроков. Когда я начинаю думать об этом, то понимаю, что, конечно, прежде всего хотел выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Но индивидуальный приз показывает, что ты хорошо поработал. Это показывает, для чего ты работал. Это показывают не только индивидуальные награды, но и командные трофеи. Команда, конечно, всегда стоит на первом месте. Мохамед Салах

Награду лучшего молодого игрока сезона второй год подряд получил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден. 22-летний футболист стал победителем чемпионата Англии в составе «горожан» и забил девять мячей в сезоне.

Фото: Instagram/philfoden

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