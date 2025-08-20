Салах стал рекордсменом АПЛ по количеству наград в одном сезоне
Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах удостоился приза лучшего игрока 2025 года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает Zakon.kz.
Как информирует статистический портал Squawka, лидер "мерсисайдцев" стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который получил сразу пять индивидуальных наград в одном сезоне.
Египетский нападающий по итогам прошлого сезона стал обладателем:
- "Золотой бутсы" английского первенства.
- Приза лучшего плеймейкера АПЛ.
- Номинации "Игрок года" в чемпионате Англии.
- Награды футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).
- Титула "Игрок года" по версии PFA Players.
Помимо этого, PFA ранее включила 33-летнего форварда "красных" в символическую сборную минувшего сезона.
В прошлом английском чемпионате Салах выходил на поле в 38 матчах, где забил 29 голов и отдал 18 ассистов.
