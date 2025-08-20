#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Спорт

Салах стал рекордсменом АПЛ по количеству наград в одном сезоне

Футбол Рекордсмен АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 14:13 Фото: Instagram/liverpoolfc
Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах удостоился приза лучшего игрока 2025 года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает Zakon.kz.

Как информирует статистический портал Squawka, лидер "мерсисайдцев" стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который получил сразу пять индивидуальных наград в одном сезоне.

Египетский нападающий по итогам прошлого сезона стал обладателем:

  1. "Золотой бутсы" английского первенства.
  2. Приза лучшего плеймейкера АПЛ.
  3. Номинации "Игрок года" в чемпионате Англии.
  4. Награды футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).
  5. Титула "Игрок года" по версии PFA Players.

Помимо этого, PFA ранее включила 33-летнего форварда "красных" в символическую сборную минувшего сезона.

В прошлом английском чемпионате Салах выходил на поле в 38 матчах, где забил 29 голов и отдал 18 ассистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Две звезды португальского футбола помогли "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка
Спорт
13:41, Сегодня
Две звезды португальского футбола помогли "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: