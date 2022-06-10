Прожиточный минимум в Казахстане вырос почти на 20% за год

В мае текущего года прожиточный минимум составил 42,6 тыс. тенге. Это на 19,6% больше, чем годом ранее. К слову, за пять лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за десять лет — в 2,6 раза, передает Zakon.kz.

В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тыс. тенге — на 10,9% больше, чем годом ранее, пишет Finprom.kz.

Наибольшая величина прожиточного минимума установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тенге, на 24,5% больше, чем годом ранее. Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тыс. тенге) и Алматы (45,4 тыс. тенге).

В Топ-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тыс. тенге) и Павлодарская (42,6 тыс. тенге) области. Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.