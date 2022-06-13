Жители каких регионов чаще всего берут кредиты в Казахстане

Чаще всего за кредитами обращаются жители Алматы. При этом, как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, доля проблемных кредитов имеет четкую тенденцию к снижению, передает Zakon.kz.

По данным Национального банка, ссудный портфель банков по физлицам на потребительские цели составляет 6,3 трлн тенге, из них 546 млрд – краткосрочные, 5,7 трлн – долгосрочные, то есть взятые на срок более одного года.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что больше всего кредитов взяли жители Алматы. Далее следуют жители столицы и Шымкента. А меньше всего кредитов у жителей Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

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На 1 апреля 2022 года в Казахстане работали 22 банка второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков.

Кредиты физическим лицам за март 2022 года увеличились на 1,2%, до 11,2 трлн тенге. Объем кредитов в национальной валюте в марте 2022 года вырос на 1,7%, до 17,4 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте снизился на 8%, до 1,9 трлн тенге, в основном в результате укрепления обменного курса тенге на 5,7% – с 495 тенге за доллар до 467 тенге за доллар. Удельный вес кредитов в тенге на 1 марта 2022 года составил 90,3%. За март 2022 года было выдано новых кредитов на 1,9 трлн тенге, что на 5,5% больше, чем в феврале 2022 года. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

В марте 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте физическим лицам, снизилась до 18%, тогда как на 1 марта этот показатель равнялся 18,4%.

По итогам марта 2022 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,6% (на начало 2022 года – 3,3%). В портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,7%.

Однако в пресс-службе АРРФР сообщили, что если смотреть динамику с 2020 года, то есть с момента создания агентства, прослеживается четкая тенденция к снижению объема проблемных кредитов.

Так, если в 2020 году доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней составляла 7,88%, или 1 230 515 070 тенге, а в 2021 году – 6,53%, или 1 237 094 097, то в 2022 году этот показатель снизился до 3,63%, или 738 513 878 тенге.

В АРРФР связывают это с уходом некоторых крупных игроков с рынка, а также списанием некоторыми банками проблемных займов за счет провизий.

Так, в сентябре 2020 года финрегулятор отозвал лицензию АО «Tengri Bank», а 2021 году – АО «AsiaCredit Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan».