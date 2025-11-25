На что казахстанцы чаще всего берут кредиты

В Казахстане чаще всего кредиты оформляют люди в возрасте от 31 до 45 лет. Но темпы роста беззалоговых потребительских кредитов в 2025 году замедлились с 22,5% до 12,7%. Такие данные привели в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на запрос Zakon.kz в ведомстве сообщили, что по итогам I полугодия 2025 года в структуре товарных беззалоговых потребительских займов банков 35,1% приходится на кредиты на цели улучшения жилищных условий, включая приобретение строительных материалов и мебели.

На крупную бытовую технику приходится 10,3%, на бизнес-цели – 8,3%, на приобретение товаров для автотранспорта, в том числе шины, автозапчасти и аксессуары, – 8,2%.

"На приобретение одежды и обуви приходится 4,3%, на категорию товаров для красоты и здоровья, в том числе на приобретение медикаментов, – 3,6% от совокупного объема товарных беззалоговых потребительских кредитов", – сообщили в пресс-службе АРРФР.

Чаще всего кредиты берут жители Алматы (31%) и Астаны (11%).

Далее следуют жители Шымкента (8%). Наименьшая доля приходится на область Улытау (0,9%), Северо-Казахстанскую (1,3%) и Алматинскую области (1,4%).

"В разрезе по возрастной категории заемщика кредиты граждан в возрасте от 31 до 45 лет занимают 46% портфеля потребительских кредитов банков, от 46 до 62 лет – 30%, от 22 до 30 лет – 18%, старше 63 лет – 4%, до 21 года – 1%", – говорят в ведомстве.

По состоянию на 1 октября 2025 года портфель потребительских кредитов банков составил 16,2 трлн тенге. В совокупном портфеле потребительских кредитов банков 71%, или 11,5 трлн тенге, приходится на беззалоговые потребительские кредиты.

При этом отмечается, что казахстанцы стали реже оформлять кредиты.

"Темпы роста беззалоговых потребительских кредитов за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлились с 22,5% до 12,7%. Автокредиты занимают 23% портфеля, или 3,8 трлн тенге. За 9 месяцев 2025 года рост автокредитов составил 35,0% (за 9 месяцев 2024 года рост на 35,1%). Доля залоговых потребительских кредитов составила 6%, или 967 млрд тенге. С начала текущего года рост на 22% (за 9 месяцев 2024 года рост на 21%). Доля займов с просрочкой свыше 90 дней составила 6%, или 971 млрд тенге", – подчеркнули в пресс-службе Агентства.

21 ноября сообщалось, что по итогам III квартала 2025 года банки РК резко ужесточили требования к розничным заемщикам, что привело к существенному падению коэффициентов одобрения по всем основным потребительским продуктам. Национальный банк Казахстана зафиксировал, что в сегменте займов под залог уровень одобрения рухнул на 23 процентных пункта – это прямой сигнал о смене приоритетов банковской системы.