Четыре человека погибли из-за обрушения печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау»

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Четверо рабочих погибли, еще один был доставлен в больницу в результате обрушения свода печи №9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет», дочернее предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), передает Zakon.kz.