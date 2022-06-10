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Четыре человека погибли из-за обрушения печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау»

авто Фото: Zakon.kz
Четверо рабочих погибли, еще один был доставлен в больницу в результате обрушения свода печи №9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет», дочернее предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), передает Zakon.kz.
Пациент находится в сознании, гемодинамика стабильная, на лобной части – глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с завполитравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом, – рассказали в пресс-службе УОЗ Карагандинской области.

Отмечается, что пострадавший доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии.

Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на «АрселорМиттал Темиртау». Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Аким Карагандинской области Женис Касымбек

Ранее стало известно, что под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха АМТ.

Отметим, что в начале апреля на шахте предприятия в результате несчастного случая погиб рабочий.

Елена Беляева
Касымбек Женис Карагандинская область Темиртау
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