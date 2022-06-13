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ЧП на заводе «АрселорМиттал Темиртау»: что известно о состоянии пострадавшего

врачи, пострадавший, состояние, завод Фото: pixabay
В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавшего в результате обрушения печи работника завода «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Zakon.kz.

Напомним, 10 июня на дочернем предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» произошло обрушение свода печи №9. Погибли четыре человека, еще один сотрудник компании госпитализирован.

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Позднее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.

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Согласно данным медиков, на данный момент состояние пациента стабильное, отмечается положительная динамика.

Пациент переведен из отделения реанимации в профильное отделение. Он находится в ясном сознании, гемодинамические показатели в пределах нормы. Лечение проводится в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Анастасия Московчук
Карагандинская область
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