ЧП на заводе «АрселорМиттал Темиртау»: что известно о состоянии пострадавшего

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В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии пострадавшего в результате обрушения печи работника завода «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Zakon.kz.