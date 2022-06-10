В Алматы 12 июня частично перекроют несколько улиц
Фото: pixabay
Движение на нескольких улицах частично перекроют в Алматы 12 июня. Как уточнили в городском управлении спорта, это связано с тем, что в этот день возле Национальной академии наук состоятся соревнования Astana Motors Criterium по велосипедному спорту, передает Zakon.kz.
В связи с проведением соревнований планируется перекрытие дорожного движения по пересечениям улиц Курмангазы – Пушкина, Пушкина – Шевченко, Шевченко – Кунаева с 7:00 до 12:00.Управление спорта Алматы
В ведомстве алматинцев попросили «с пониманием отнестись к временным мерам и заблаговременно корректировать маршрут передвижения».
Программа соревнований:
7:00-7:50 – выдача стартовых номеров и чипов;
7:50 – просмотровый круг;
8:00 – старт критериума;
9:30 – церемония награждения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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