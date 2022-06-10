В Алматы 12 июня частично перекроют несколько улиц

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Движение на нескольких улицах частично перекроют в Алматы 12 июня. Как уточнили в городском управлении спорта, это связано с тем, что в этот день возле Национальной академии наук состоятся соревнования Astana Motors Criterium по велосипедному спорту, передает Zakon.kz.