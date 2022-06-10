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В Алматы 12 июня частично перекроют несколько улиц

в Алматы перекроют несколько улиц Фото: pixabay
Движение на нескольких улицах частично перекроют в Алматы 12 июня. Как уточнили в городском управлении спорта, это связано с тем, что в этот день возле Национальной академии наук состоятся соревнования Astana Motors Criterium по велосипедному спорту, передает Zakon.kz.
В связи с проведением соревнований планируется перекрытие дорожного движения по пересечениям улиц Курмангазы – Пушкина, Пушкина – Шевченко, Шевченко – Кунаева с 7:00 до 12:00.Управление спорта Алматы

В ведомстве алматинцев попросили «с пониманием отнестись к временным мерам и заблаговременно корректировать маршрут передвижения».

Программа соревнований:

  • 7:00-7:50 – выдача стартовых номеров и чипов;

  • 7:50 – просмотровый круг;

  • 8:00 – старт критериума;

  • 9:30 – церемония награждения.

в Алматы перекроют улицы из-за велогонки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

в Алматы перекроют улицы из-за велогонки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Динара Халдарова
НАН РК Алматы
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