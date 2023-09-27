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Одну из улиц в Алматы частично перекроют

Одну из улиц в Алматы частично перекроют Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы частично будет перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, с 23:00 27 сентября до 6:00 28 сентября будет перекрыта ул. Керей-Жанибек хандар от ул. Таттимбета до дома №378. 

"На участке будет организовано реверсивное движение", – говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, перекрытие связано с ремонтом дороги и укладкой асфальта. 

Жителей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Ранее стало известно, какие дороги частично будут перекрыты 30 сентября и 1 октября в Алматы.

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