Одну из улиц в Алматы частично перекроют

В Алматы частично будет перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, с 23:00 27 сентября до 6:00 28 сентября будет перекрыта ул. Керей-Жанибек хандар от ул. Таттимбета до дома №378.

"На участке будет организовано реверсивное движение", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, перекрытие связано с ремонтом дороги и укладкой асфальта.

Жителей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

Ранее стало известно, какие дороги частично будут перекрыты 30 сентября и 1 октября в Алматы.