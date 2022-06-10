Жара до 36 градусов, гроза, град ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и 11 регионах

В Нур-Султане, Шымкенте и 11 регионах страны синоптики объявили штормовое предупреждение – ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, а также жара до 36 градусов, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Нур-Султане 11 июня ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области – гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем – гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем – гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области – гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с. В Актобе днем гроза.

Днем на севере Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области – гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. Днем на северо-западе, юго-западе, юге области – сильная жара 36 градусов, на западе – чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем – гроза, жара до 36 градусов. В Семее днем – гроза, жара до 36 градусов.

Ночью на севере-востоке Кызылординской области – гроза. В центре области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Павлодарской области – гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области – дождь. На севере, западе, востоке области – гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области – туман. Ветер западный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске – гроза. Днем ожидаются шквал, град. Ветер западный, днем 15-20 м/с.

На северо-западе, северо-востоке Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. В Костанае днем гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Карагандинской области – гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Также штормовое предупреждение объявлено в горных районах Алматинской области:

11-13 июня – Илейский, Жетысуский Алатау, 12-13 июня – временами сильный дождь. Временами гроза, 12-13 июня местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Киргизский Алатау: днем 11 июня, ночью 12 июня, сутки 13 июня временами сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с, днем 13 июня порывы 23 м/с.

Таласский Алатау: днем 12-13 июня сильный дождь. Местами гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/c.

Западный Алтай: днем 11 июня, сутки 12-13 июня местами гроза.

Тарбагатай: днем 11 июня, сутки 12-13 июня местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в дневное время местами 15-20 м/с.

В ДЧС Алматы уточнили, что 12-13 июня в горах ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал и град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

Просим воздержаться от походов в горы! Следите за сигналами «112» оповещения и сообщениями СМИ, телевидения, радио, – добавили в ведомстве.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 июня.