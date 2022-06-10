В Telegram появится платная подписка

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал Premium-подписку в своем мессенджере и объяснил, зачем она нужна, передает Zakon.kz.

С момента запуска Telegram прошло почти девять лет. Все это время мы даем нашим пользователям больше возможностей и ресурсов, чем любое другое приложение, для обмена сообщениями. Такое мощное бесплатное приложение, как Telegram, было революционным в 2013 году и остается по-прежнему беспрецедентным в 2022 году. По сей день наши ограничения на чаты, мультимедиа и загрузку файлов не имеют себе равных, – заявил Дуров.

По его словам, многие просили разработчиков поднять текущие ограничения.

Проблема здесь в том, что, если бы мы сняли ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, тогда бы вечеринка, к сожалению, закончилась для всех. Поразмыслив над этим, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, – это сделать эти повышенные ограничения платной опцией. Вот почему в этом месяце мы представим Telegram Premium – план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Это также позволит пользователям поддерживать Telegram и присоединиться к клубу, который первым получит новые функции. Павел Дуров

Между тем он пояснил, что существующие функции остаются бесплатными, а также появится множество новых бесплатных функций. К примеру, пользователи смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium, или нажать, чтобы добавить премиум-реакции.

Хотя наши эксперименты с ориентированной на конфиденциальность рекламой в общедоступных каналах «один ко многим» оказались более успешными, чем мы ожидали, я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда останутся нашим главным приоритетом, – резюмировал бизнесмен.

Отметим, что 18 марта судья федерального Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать работу мессенджера на всей территории страны.

Решение было принято из-за отказа разработчиков сотрудничать с правоохранительными органами в разных странах.